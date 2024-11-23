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Haberler Dizi Haberleri YALAN 25. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

YALAN 25. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 25. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 25. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 25. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:30
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YALAN 25. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkacak. 25. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 25. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 25. BÖLÜM ÖZETİ

Gerçeklerle sarsılan Zehra ölüm kalım savaşı verirken Kadir ve Melike vicdan azabıyla sarsılır. Kadir, düğünde annesine bu şoku yaşatanın peşine düşer. Melike Seher'den şüphelenirken Kadir de herkesten tek tek hesap sorar. Uzun zamandır oynadığı oyun olabilecek en kötü şekilde sonuçlanan Hazal, büyük bir korku ve panik yaşar. Ona en büyük destek artık kocası olan Yusuf'tan gelir. Tanınmış iki aileyi ilgilendiren böyle bir "sahte torun" hikayesi kısa sürede haber olur ve gazeteciler peşlerine düşer. Duru her şeyden kaçmaya çalışsa da köşeye sıkışır. Tuna da Duru'ya kendisini affettirmek için ulaşmaya çalışırken, yıllardır görüşmeyi reddettiği dedesinden gelen haberle şoka uğrar. Tuna, Duru'nun bütün hayatını değiştirecek mirasla ilgili bu haberi ona ulaştırmak için Melike'yle birlikte her yolu dener. Duru inanmak istemese de bu beklenmedik bilgi kafasını karıştırır ve doğru olup olmadığını araştırmaya başlar.

Yusuf'un Hazal'ı koruma güdüsüyle hareket etmesi Berrin ve Yusuf'un karşı karşıya gelmesine neden olurken, Yusuf kendi duygularını sorgulamaya başlar. Kadir ve Zehra'dan korkan Hülya ve Cengiz, Yusuf'a sığınıp, ondan bir çözüm beklerken Hazal derhal anne babasını korumak için bir çözüm bulur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Zehra'yı kimse durduramaz. Zehra, Melike başta olmak üzere herkesten intikamını almaya kararlıdır. Duru da bir kez daha gerçeklerle allak bulak olur ve yalanlara devam eden Berrin'den hesap sorar. Aralarındaki son bağ da kopmak üzeredir. Zehra intikam ateşiyle yanarken, Duru da tüm yalanlardan kaçıp Melike'ye koşmaya karar verir. Peki buna gücü yetecek midir? Anne kız bu defa gerçekten kavuşabilecek midir?

YALAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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