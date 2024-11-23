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Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI 154. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI 154. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı yeni sezonda 154. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 154. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:30
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GÖNÜL DAĞI 154. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 154. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 154. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Divane'nin kulübesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Taner ve Selma, bu yıkımı önleyebilmek için ellerinden geleni yaparlar.Divane'ye kim yardım edecektir?

Ramazan ve Asuman, nişana yetişebilmek için yola çıkar. Yolda kaybolan ikili Ramot kitabının hayranı bir teyzeyle karşılaşır. Yaşlı teyze, Ramazan'ı yeni bir final yazabilmesi için alıkoyar. Ramazan ve Asuman nasıl kurtulacaktır?

Kiraz hastaneden taburcu olur. Sefer, Kiraz için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 153. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret

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