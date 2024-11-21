YALI ÇAPKINI 85. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 85. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Ferit'in duygularından emin olmadığı için mesafeli durmaya çalışan Seyran'ın hareketleri, beklenmedik bir gelişmeyle değişecektir. Seyran, bu sefer kaderini başkalarının ellerine bırakmamaya kararlıdır. Ferit, artık duygularından kaçamayacağı gerçeğiyle yüzleşir ve ayrılık kararını bildirmek üzere Diyar'ın yanına gider. Ancak Diyar'dan gelen kötü haber, herkesin planlarını alt üst edecek ve yalıda yepyeni bir devrin başlamasına sebep olacaktır.

Seyran'ın Ferit'e olan duygularını öğrenen Kazım, beklenmedik bir hamle yaparak herkesi sarsacak ve birden fazla ilişkinin dengesini bozacaktır. Yalıdaki çekişme artık hiç olmadığı kadar yoğundur. Diyar'dan gelen kötü haber, Ferit'i yarım bıraktığı bir intikamın peşine düşürür. Eski günlerdeki gibi birlikte bir oyun kuran Abidin ve Ferit, ciddi bir tehlikeyle yüz yüze kalırken, Seyran başka bir oyunu ortaya çıkarmak için gerçeğin peşine düşer.

YALI ÇAPKINI 85. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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