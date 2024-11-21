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Haberler Dizi Haberleri Siyah Kalp 10. yeni bölüm izle tek parça | Siyah Kalp dizisi son bölüm kesintisiz izle full

Siyah Kalp 10. yeni bölüm izle tek parça | Siyah Kalp dizisi son bölüm kesintisiz izle full

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp her hafta Perşembe akşamları ekrana geliyor. Kapadokya'da çekimleri yapılan dizi izleyiciden tam not aldı. Dizinin yeni bölümü merak edilirken "Siyah Kalp 10. bölüm izle, Siyah Kalp son bölüm kesintisiz izle full" sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 16:00
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Siyah Kalp 10. yeni bölüm izle tek parça | Siyah Kalp dizisi son bölüm kesintisiz izle full

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 10. bölüm izleme linki ve detaylar...

SİYAH KALP 10. BÖLÜM İZLE

SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

SİYAH KALP 10. BÖLÜM ÖZETİ

Melek ve Nuh'un kaçtığı haberi hızla Sametlere ulaşır. cihan onların arkasında güçlü birinin olduğuna emin olur.

İkizleri yanına alan Tahsin onlara kol kanat gerer. Yaşananlardan sonra Melek ve Nuh'un fikirleri ilk kez bu kadar zıt olacaktır.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

SİYAH KALP 10. BÖLÜM İZLE

SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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