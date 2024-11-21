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Haberler Dizi Haberleri Kara Ağaç Destanı YENİ BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı 26. bölüm izle

Kara Ağaç Destanı YENİ BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı 26. bölüm izle

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 26. bölüm izle aramaları hız kazanırken 26. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 22:13
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Kara Ağaç Destanı YENİ BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı 26. bölüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 26. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 26. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 26. BÖLÜM ÖZETİ

Celal'in oyunu karşısında hayal kırıklığı yaşayan Ömer, üstüne bir de Sultan'ın onun yanında yer almasıyla kendini güçsüz hisseder. Bu halden onu çıkaran Gülnaz'ın desteği olur. Gülnaz, Ömer'e yeniden hayallerini hatırlatır ve Ömer, Kara Ağaç'a bir yenilik olarak fabrika kurmayı kafasına koyar. Bunun için Kara Ağaç Üreticiler Birliği seçiminde aday olarak seçilmesi ve üreticilerin desteğini alması gerekmektedir. Karşısında ise Celal ve Sultan vardır!

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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