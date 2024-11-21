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Haberler Dizi Haberleri Kara Ağaç Destanı 27. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı 27. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 26. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 27. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 22:20
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Kara Ağaç Destanı 27. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 27. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KARA AĞAÇ DESTANI 27. bölüm fragmanı izle

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Celal'in oyunu karşısında hayal kırıklığı yaşayan Ömer, üstüne bir de Sultan'ın onun yanında yer almasıyla kendini güçsüz hisseder. Bu halden onu çıkaran Gülnaz'ın desteği olur. Gülnaz, Ömer'e yeniden hayallerini hatırlatır ve Ömer, Kara Ağaç'a bir yenilik olarak fabrika kurmayı kafasına koyar. Bunun için Kara Ağaç Üreticiler Birliği seçiminde aday olarak seçilmesi ve üreticilerin desteğini alması gerekmektedir. Karşısında ise Celal ve Sultan vardır!

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