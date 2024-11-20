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Haberler Dizi Haberleri Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 35. bölüm izle tek parça

Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 35. bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 35. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 35. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 18:20
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Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 35. bölüm izle tek parça

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 35. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 20 Kasım Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM ÖZETİ

Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu'nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatır. İkili, olayı yaşanmamış gibi davranmaya devam eder.

Filiz evi terk edince Hasan evde terör estirir. Zehra2nın abisini arayarak Zehra'yı evden gönderirken, Gülnaz'a Urfa'ya dönüş bileti almıştır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

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