Sandık Kokusu 36. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu'nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatır. İkili, olayı yaşanmamış gibi davranmaya devam eder.

Filiz evi terk edince Hasan evde terör estirir. Zehra2nın abisini arayarak Zehra'yı evden gönderirken, Gülnaz'a Urfa'ya dönüş bileti almıştır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI