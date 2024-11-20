  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri Sandık Kokusu 36. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Sandık Kokusu 36. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 18:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sandık Kokusu 36. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SHOW TV CANLI

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu'nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatır. İkili, olayı yaşanmamış gibi davranmaya devam eder.

Filiz evi terk edince Hasan evde terör estirir. Zehra2nın abisini arayarak Zehra'yı evden gönderirken, Gülnaz'a Urfa'ya dönüş bileti almıştır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devinden müjde
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! İşte Yapay zekaya göre kupayı alacak takım...
Kandil APO'yu iplemiyor! PKK'lı Ümit'ten "Kayyum kalkmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız"
"Oyuncularını ölene kadar savunuyor"
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hasan Arat: Beşiktaş bir ilki gerçekleştirecek! Hasan Arat: Beşiktaş bir ilki gerçekleştirecek! 17:57
Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz Avrupa şampiyonalarına katılmak Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz Avrupa şampiyonalarına katılmak 17:54
Tarihte bir ilk: Milliler Avrupa'da! Tarihte bir ilk: Milliler Avrupa'da! 16:36
"Oyuncularını ölene kadar savunuyor" "Oyuncularını ölene kadar savunuyor" 16:20
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları 15:40
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması Şenol Güneş'ten transfer açıklaması 15:37
Daha Eski
Tadic'e doğum günü sürprizi Tadic'e doğum günü sürprizi 15:23
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... 15:21
Doğan'ın listesi divana sunuldu Doğan'ın listesi divana sunuldu 15:19
F.Bahçe'de iki isimden müjde! F.Bahçe'de iki isimden müjde! 15:11
A. Efes'in yeni sportif direktörü İsmail Şenol oldu A. Efes'in yeni sportif direktörü İsmail Şenol oldu 14:46
Oosterwolde'den F.Bahçe itirafı: Ayrılık... Oosterwolde'den F.Bahçe itirafı: Ayrılık... 14:31