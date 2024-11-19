  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri Mehmed: Fetihler Sultanı 25. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

Mehmed: Fetihler Sultanı 25. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 25. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 20:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 20:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmed: Fetihler Sultanı 25. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 24. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 25. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 25. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahi topunun hasar almış olmasına rağmen Urban ve Mehmed'in ne olursa olsun patlatılması gerektiğini söylemesi üzerine bu riskli görevi Urban'dan alan Saruca'yı bu yeni bölümde neler bekliyor? Patlama sonrası Mehmed'e ne oldu?

Kalender'i Mehmed'in gözüne sokmaya çalışan, Kurtçu'yu siyasi olarak yalnız bırakmak isteyen Çandarlı bunda muvaffak olacak mı? Plethon'un sulh çağrısı altında yatan sebebi fırsata çevirmek isteyen Çandarlı, Zağanos, İshak Paşa bunun bir oyun olduğunu anlayabilecek mi?

Evladının acısı ile yanıp tutuşan Demetrios, Hamza'nın izini bulabilecek mi?

Babasına danışmadan gönüllülerin arasına kaydolan Alperen bu bölümde neler yapacak? Babası ile konuşması sonrasında nasıl aksiyon alacak ve neler yapacak?

Konstantinos Kardinal İzodore'nin kim tarafından öldürüldüğünü bulabilecek mi? Bu haberi ona kim getirecek? Konstantinos, Türkler surlara kadar yaklaşmışken atacağı yeni adım, yapacağı yeni hamle ne olacak? Orhan ve Mustafa'yı bekleyen tehlike ne olacak?

Guistiniani ve Anna arasındaki duygusal yakınlaşma bu bölümde neleri beraberinde getirecek? İsodere'nin ölümü konusunda Notaras'ı suçlayan Guistiniani bu iddiasında haklı çıkacak mı?

F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi
Cimbom'a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor
DİĞER
atv ekranlarının yeni dizisi “Zembilli” sete çıkmaya hazırlanıyor
Başkan Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi’nde "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı: BMGK 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüştü
Afrika'dan Osimhen'i yıkan haber!
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? 20:00
Türkiye U21 - Sırbistan U21 | CANLI Türkiye U21 - Sırbistan U21 | CANLI 19:34
Jasikevicius: Belinelli'ye dikkat etmeliyiz Jasikevicius: Belinelli'ye dikkat etmeliyiz 19:29
Fırtına'da A. Demirspor hazırlıkları sürüyor! Fırtına'da A. Demirspor hazırlıkları sürüyor! 18:33
U18 Milli Takım Hollanda ile berabere kaldı U18 Milli Takım Hollanda ile berabere kaldı 18:07
Milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? Milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? 17:07
Daha Eski
F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi 16:29
Afrika'dan Osimhen'i yıkan haber! Afrika'dan Osimhen'i yıkan haber! 15:50
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! 15:10
Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda? Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda? 14:48
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü 14:38
THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor 09:42