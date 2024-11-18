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Haberler Dizi Haberleri UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE | Uzak Şehir dizisi 2. bölüm izle full

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE | Uzak Şehir dizisi 2. bölüm izle full

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Uzak Şehir izleyicilerin dikkatini çekti. Kanada ve Mardin arasında bağlantı kurulan dizinin oyuncu kadrosu da göz kamaştırıyor. Uzak Şehir dizisi 2. bölüm izle full, Uzak Şehir son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 14:59
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UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE | Uzak Şehir dizisi 2. bölüm izle full

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 2. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir son bölüm izle, Uzak Şehir dizisi 2. bölüm izle full aramalarının sonuçları haberimizde...

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Alya'nın Cihan'a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanır. Cihan'ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durum olduğu gibi, torunu Cihan Deniz'i annesinden ayırabilmesi adına da önemli bir kozdur. Alya, Boran ile ilgili gerçekleri öğrenir. Bu gerçekle baş edemez ve yine bir kaçma planı yapar.

Albora'ların nakliye tırına ateş açılmasıyla konakta bir kaos oluşur ve herkes olay yerine doğru yola çıkar. Konağın boşluğunu fırsat bilen Alya, Cihan Deniz ile kaçar ve karşısında Demir Baybars'ı bulur. Demir'in istediği kendisi değil, Albora'ların veliahtı Cihan Deniz'dir. Alya, oğlunu kurtarabilecek ve kaçmayı başarabilecek midir?

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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