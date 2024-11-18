Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 6. bölüm fragmanı izle full

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan izleyiciden tam not aldı. dizinin 6. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara devam ederken "Kalpazan 6. bölüm fragmanı izle, Kalpazan dizisi yeni bölüm fragmanı izle tek parça" sorgularının yanıtı haberimizde...

KALPAZAN 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Oyuna geldiğini anlayan Adem'e, kardeş kazığı ağır gelir. Canan'a giden ses kaydı, Canan'ın artık Adem'in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan'ın Sinan'ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar.

Kartal'ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal'ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal'a umut ışığı olur. Ayşe'nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice açmaza sokar. Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal olur.

KALPAZAN OYUNCULARI