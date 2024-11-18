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Haberler Dizi Haberleri Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 6. bölüm fragmanı izle full

Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 6. bölüm fragmanı izle full

Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan ilk bölümün ardından merak konusu oldu. O3 Yapım imzalı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İzleyiciler "Kalpazan yeni bölüm fragmanı, Kalpazan dizisi 6. bölüm fragmanı izle full" sorguları yaparken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 16:10
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Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 6. bölüm fragmanı izle full

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan izleyiciden tam not aldı. dizinin 6. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara devam ederken "Kalpazan 6. bölüm fragmanı izle, Kalpazan dizisi yeni bölüm fragmanı izle tek parça" sorgularının yanıtı haberimizde...

KALPAZAN 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Oyuna geldiğini anlayan Adem'e, kardeş kazığı ağır gelir. Canan'a giden ses kaydı, Canan'ın artık Adem'in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan'ın Sinan'ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar.

Kartal'ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal'ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal'a umut ışığı olur. Ayşe'nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice açmaza sokar. Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal olur.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
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