KALPAZAN 5. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 5. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 5. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 5. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 5. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Oyuna geldiğini anlayan Adem'e, kardeş kazığı ağır gelir. Canan'a giden ses kaydı, Canan'ın artık Adem'in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan'ın Sinan'ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar.

Kartal'ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal'ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal'a umut ışığı olur. Ayşe'nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice açmaza sokar. Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal olur.

KALPAZAN OYUNCULARI