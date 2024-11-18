  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri KALPAZAN 5. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

KALPAZAN 5. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 5. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 16:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KALPAZAN 5. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 5. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 5. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 5. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 5. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Oyuna geldiğini anlayan Adem'e, kardeş kazığı ağır gelir. Canan'a giden ses kaydı, Canan'ın artık Adem'in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan'ın Sinan'ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar.

Kartal'ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal'ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal'a umut ışığı olur. Ayşe'nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice açmaza sokar. Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal olur.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
Pogba bombasını patlattılar! F.Bahçe...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'a Osimhen transferinde büyük şok! Napoli'den İngiliz devine yeşil ışık...
DEM Parti'ye terör baskını: Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında
Yıldız isme 55 milyonluk teklif!
Victor Nelsson Premier Lig'e doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pogba bombasını patlattılar! F.Bahçe... Pogba bombasını patlattılar! F.Bahçe... 15:26
Paul - Tyson maçından astronomik rakamlar! Paul - Tyson maçından astronomik rakamlar! 14:36
Bentancur'a ırkçı söylem sebebiyle ceza! Bentancur'a ırkçı söylem sebebiyle ceza! 13:52
G.Saray Bodrum FK mesaisi G.Saray Bodrum FK mesaisi 13:44
Malta - Andorra maçı ne zaman? Malta - Andorra maçı ne zaman? 13:32
İsveç - Azerbaycan maçı ne zaman? İsveç - Azerbaycan maçı ne zaman? 13:23
Daha Eski
Slovakya - Estonya maçı ne zaman? Slovakya - Estonya maçı ne zaman? 13:20
Galler - İzlanda maçı ne zaman? Galler - İzlanda maçı ne zaman? 13:17
Chamberlain'e sürpriz talip! Chamberlain'e sürpriz talip! 10:47
G.Saray ve Fırtına'dan takas hazırlığı! G.Saray ve Fırtına'dan takas hazırlığı! 10:52
Kritik maç öncesi son bilgiler! Kritik maç öncesi son bilgiler! 10:57
Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman? Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman? 11:10