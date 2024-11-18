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Haberler Dizi Haberleri Deha dizisi son bölüm izle - Deha 9. yeni bölüm izle tek parça

Deha dizisi son bölüm izle - Deha 9. yeni bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Deha son bölümü ile çok konuşuldu. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Deha dizisi son bölüm izle, Deha 9. yeni bölüm izle tek parça" sorguları yapıyor. Dizinin yeni bölümüne dair detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 18:30
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Deha dizisi son bölüm izle - Deha 9. yeni bölüm izle tek parça

Show TV'nin yeni dizisi Deha her hafta pazar akşamları yayınlanıyor. Deha Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. İzleyiciler "Show TV Deha 9. bölüm izle, Deha dizisi son bölüm izle full" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

DEHA 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DEHA 9. BÖLÜM ÖZETİ

Devran bunu fark eder ve İmre'yle konuşması sonrasında artık İskender'in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar. İmre ise Ceylan'a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır.

Cesur, İskender'in talebiyle Devran'ın taş koyduuğu yolu açar ama bu Devran'ı durdurmaya yetmez. İskender gösterişli bir açılış için Ferman'la çalışmaya başlar.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli

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