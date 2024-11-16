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Haberler Dizi Haberleri YALAN 25. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

YALAN 25. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 25. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 25. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 12:20
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YALAN 25. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 25. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Duru'nun şikayetiyle sorgulanan Hülya, Cengiz ve Berrin, Melike'nin de işin içinde olduğunu söyler ama Hazal, Melike'yi kurtarmak için hiç kimsenin beklemediği bir anda büyük bir hamle yapar. Nikah masasından kalkan Yusuf ve Hazal'ın Zehra'nın karşısına dikilmesiyle ortalık birbirine girer. Kadir ve Melike onları durdurmaya çalışsa da artık çok geçtir. Ama en beklenmedik tepki Zehra'dan gelir. Melike, Zehra'ya gerçekleri söylemek için ısrar etse de Kadir biraz zaman kazanmak için onu durdurur. Her zaman Duru'nun yanında olan Tuna da Melike'yi şikâyet etmesinden sonra yine Duru ile tartışır.

Vicdan azabıyla kıvranan Tuna sonunda kendisinin de baştan beri gerçeği bilip sakladığını itiraf eder. Duru en güvenliği kişiden de büyük bir yara almış olur. Seher evliliklerini kurtarmak için Kadir'e öğrendiği sırlarla şantaj yaparken Kadir ona rest çeker ve sonunda ikili arasında gizli bir anlaşma yapılır. Seher bu anlaşmaya rağmen Melike'den kurtulmayı kafasına koymuştur. Bunun için de Yusuf'a bilenmiş olan Berrin'le beklenmedik bir ittifak kurar. Berrin ve Seher'in gizli planlarıyla Hazal ve Yusuf'un düğün gecesi herkesin hayatını kabusa çeviren bir cehenneme dönüşür.

YALAN 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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