  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri YALAN 24. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

YALAN 24. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 24. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 24. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 24. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YALAN 24. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkacak. 24. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 24. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 24. BÖLÜM ÖZETİ

Duru'nun şikayetiyle sorgulanan Hülya, Cengiz ve Berrin, Melike'nin de işin içinde olduğunu söyler ama Hazal, Melike'yi kurtarmak için hiç kimsenin beklemediği bir anda büyük bir hamle yapar. Nikah masasından kalkan Yusuf ve Hazal'ın Zehra'nın karşısına dikilmesiyle ortalık birbirine girer. Kadir ve Melike onları durdurmaya çalışsa da artık çok geçtir. Ama en beklenmedik tepki Zehra'dan gelir. Melike, Zehra'ya gerçekleri söylemek için ısrar etse de Kadir biraz zaman kazanmak için onu durdurur. Her zaman Duru'nun yanında olan Tuna da Melike'yi şikâyet etmesinden sonra yine Duru ile tartışır.

Vicdan azabıyla kıvranan Tuna sonunda kendisinin de baştan beri gerçeği bilip sakladığını itiraf eder. Duru en güvenliği kişiden de büyük bir yara almış olur. Seher evliliklerini kurtarmak için Kadir'e öğrendiği sırlarla şantaj yaparken Kadir ona rest çeker ve sonunda ikili arasında gizli bir anlaşma yapılır. Seher bu anlaşmaya rağmen Melike'den kurtulmayı kafasına koymuştur. Bunun için de Yusuf'a bilenmiş olan Berrin'le beklenmedik bir ittifak kurar. Berrin ve Seher'in gizli planlarıyla Hazal ve Yusuf'un düğün gecesi herkesin hayatını kabusa çeviren bir cehenneme dönüşür.

YALAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

ManU'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
3 büyükler peşine düştü!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Muslera'nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı?
G.Saray'dan kritik Osimhen hamlesi!
F.Bahçe'de Mourinho detayı! Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU'dan G.Saraylı yıldıza kanca! ManU'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 10:18
3 büyükler peşine düştü! 3 büyükler peşine düştü! 10:07
Türkiye - Galler maçı detayları! Türkiye - Galler maçı detayları! 10:01
Şengün'den triple-double! Şengün'den triple-double! 09:56
G.Saray'dan kritik Osimhen hamlesi! G.Saray'dan kritik Osimhen hamlesi! 09:45
Rehavete yer yok Rehavete yer yok 01:14
Daha Eski
Amed çift çalışıyor Amed çift çalışıyor 01:15
F.Bahçe’den seriye devam F.Bahçe’den seriye devam 01:16
En iyisini yapmalıyız En iyisini yapmalıyız 01:16
O. Lyon’a küme düşme cezası O. Lyon’a küme düşme cezası 01:18
Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Kasım Cumartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Kasım Cumartesi 07:54
Kazanan Jake Paul oldu! Kazanan Jake Paul oldu! 08:27