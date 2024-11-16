GÖNÜL DAĞI 154. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 154. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 153. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 154. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selma devekuşu yumurtası aşerer. Taner ve Veysel, devekuşu yumurtası bulabilmek için bir maceraya atılır. Devekuşu yumurtası bulabilecekler midir?

Ramazan, romanını yazmak için kasabadan bir süreliğine uzaklaşır. Asuman, Ramazan'ın gitme sebebini öğrenince ne yapacaktır?

Sefer, işten ayrılmaya karar verir. Kiraz'la son bir görüşme yapar. Kiraz ne yapacaktır?

Erkan ve Filiz'in nişanı olacaktır.

Selami, yanlışlıkla Mevsim ve Seyfettin'e de aynı gün nişan tarihi verir. Nişanda neler olacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 154. bölüm fragmanı izle