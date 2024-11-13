  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 34. bölüm izle tek parça

Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 34. bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 34. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 34. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 17:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 34. bölüm izle tek parça

SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 34. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 13 Kasım Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM ÖZETİ

Elektriklerin gelmesiyle kendini geri çeken Karsu, ne yapacağını şaşırır ve alelacele oradan uzaklaşır. Bora konusunda Kıvanç'ın ağzını yoklamak isteyen Ayça, Lale ile birlike Kıvanç'a sürpriz ziyarette bulunurlar. Bu durumdan memnun olmayan Kıvanç, Bora'yı yardıma çağırır.

Sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister. Gülnaz, Zehra'yı göndermek için kolları sıvar. Ancak Zehra'nın gitmeye niyeti yoktur. Hasan'ı elde etmekten vazgeçmeyecektir.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü!
REKLAM - Vakıf Katılım
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun listesinde 4 aday var! Talisca, Griezmann ve Dybala için flaş karar
Trump İsrail'i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan "Kaygılıyız" deyip Ocak 2025'i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması!
Dünya devi Davinson'u istiyor! Osimhen'in bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi! Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi! 16:42
F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! 16:36
Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi 15:21
Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! 15:56
TFF'den Montella açıklaması! TFF'den Montella açıklaması! 16:22
F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! 16:26
Daha Eski
F.Bahçe'de Osayi için üzen haber! F.Bahçe'de Osayi için üzen haber! 13:44
İrlanda - Finlandiya maçı hangi kanalda? İrlanda - Finlandiya maçı hangi kanalda? 13:46
Slovenya - Norveç maçı hangi kanalda? Slovenya - Norveç maçı hangi kanalda? 13:58
Hasan Arat: İlk derbide... Hasan Arat: İlk derbide... 14:09
Kuzey Makedonya - Letonya maçı hangi kanalda? Kuzey Makedonya - Letonya maçı hangi kanalda? 14:15
Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman? 14:32