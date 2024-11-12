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Haberler Dizi Haberleri Mehmed: Fetihler Sultanı 24. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

Mehmed: Fetihler Sultanı 24. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 24. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 22:10 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 22:30
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Mehmed: Fetihler Sultanı 24. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 23. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 24. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 23. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fethe, şehadet arzusu ile yola çıkan Mehmed muvaffak olabilecek mi? Kurmaylarının hepsi fethe giden yolda aynı fikirde kalabilecek mi? Harpten ziyade askeri taktikler savaştığı bu kutlu yolda Mehmed'in hem vüzerasına hem de fetih de en güçlü silahı olan yeniçerilere karşı politikası nasıl şekillenecek?

Hamza'nın yaralanması sonrasında Malkoçoğlu obasında nasıl sesler yükselecek? Bu durum neticesinde Rumeli Beylerbeyliği ne olacak? Bu süreçte Çandarlı'nın ya da Zağanos Paşa'nın hamleleri ne olacak?

Namlı kâfir Guistiniani, şehirde bulunan; Mehmed'in casusu Mustafa'dan şüphelense de bunu ispatlayacak gerekçeyi İmparator Konstantinos'a sunabilecek mi? Anna ile romantik yakınlaşmaları olan Guistiniani'nin üzerindeki diğer göz olan Nadia, aşkı için babasını yok saymasına değecek bir karşılığı Guistiniani'den görebilecek mi?

Notaras'ın kardinal cinayeti sonrası içine düştüğü durumdan adil bir şekilde kurtulabilecek mi? Ona bu konuda kim yardım edecek? Öten yandan tahta hakkı olduğunu düşünen ve çocuğunun ölüm acısını yaşayan Demetrios kimin tarafını seçecek ve siyasetini kimden yana kullanacak?

Mehmed'in yolda olan ve en çok güvendiği silahı şahi topu güvenli bir şekilde Osmanlı karargahına gelecek, Bizans kanadında ise büyük zahmetler sonrası şehre getirilen Grejuva ustası Konstantinos'a istediğini verebilecek mi?

İç çekişmelerin yavaş yavaş kendini gösterdiği yeniçeriler arasında Kurtçu'yu bekleyen sürpriz ne olacak?

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