Bahar 24. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 24. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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BAHAR 24. BÖLÜM ÖZETİ

Timur ve Evren gerilimi devam ederken, gece herkes için bir sürpriz hazırlamaktadır! Bahar, kendini bir çıkmazın içinde bulur.

Efsun'un başına gelen gizemli kaza nedeniyle herkes hastanede buluşur. Rıza'nın kuzeni Edip, bu gizemin peşine düşer ve bir sır keşfeder!

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