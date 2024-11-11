  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri UZAK ŞEHİR İLK BÖLÜM İZLE | Uzak Şehir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

UZAK ŞEHİR İLK BÖLÜM İZLE | Uzak Şehir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Uzak Şehir izleyicilerin dikkatini çekti. Kanada ve Mardin arasında bağlantı kurulan dizinin oyuncu kadrosu da göz kamaştırıyor. Peki, Uzak Şehir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Uzak Şehir ilk bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UZAK ŞEHİR İLK BÖLÜM İZLE | Uzak Şehir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, ilk bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularını sizler için derledik.

UZAK ŞEHİR 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Ferdi'den F.Bahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu
Icardi'nin yerine flaş golcü! İşte Osimhen'in yeni partneri
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen'i konuşuyor! "Tottenham'ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin..."
Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğan'dan Riyad'daki Olağanüstü İslam Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Osayi'ye Premier Lig kancası!
Fenerbahçe'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi'den F.Bahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu Ferdi'den F.Bahçe'ye büyük sürpriz! Bunu kimse beklemiyordu 15:00
Montella'dan santrfor eleştirilerine flaş yanıt! Montella'dan santrfor eleştirilerine flaş yanıt! 14:50
Beşiktaş'a kötü haber! Kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'a kötü haber! Kadrodan çıkarıldı 14:35
TTF'nin yeni başkanı belli oldu! TTF'nin yeni başkanı belli oldu! 14:26
Icardi'nin yerine flaş golcü! İşte Osimhen'in yeni partneri Icardi'nin yerine flaş golcü! İşte Osimhen'in yeni partneri 14:07
G.Saraylı taraftardan Kerem'e sürpriz G.Saraylı taraftardan Kerem'e sürpriz 13:38
Daha Eski
Sporting Pereira'yı resmen duyurdu! Sporting Pereira'yı resmen duyurdu! 13:33
Anadolu Efes Baskonia'ya konuk oluyor Anadolu Efes Baskonia'ya konuk oluyor 13:27
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! 13:04
Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih ve Gyökeres... Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih ve Gyökeres... 13:02
Beşiktaş-Maccabi maçı seyircili oynanacak mı? Beşiktaş-Maccabi maçı seyircili oynanacak mı? 13:00
TFF'den flaş MHK hamlesi! Milli arada... TFF'den flaş MHK hamlesi! Milli arada... 12:49