Uzak Şehir 2. bölüm fragmanı izle | Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, ilk bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularını sizler için derledik.

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.