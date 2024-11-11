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Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ 32. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ 32. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 11 Kasım Pazartesi günü 32. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 32. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 32. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 00:49 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 00:50
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KUDÜS FATİHİ 32. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 32. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 11 Kasım Pazartesi günü yayımlanan 32. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 32. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 32. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Nureddin'in emriyle Bakras Kalesi'ni fethetmek için yola çıkan Yaruki ve Mevdud beklenmedik bir olayla karşılaşacaktır. Bu beklenmedik olay Sultan Nureddin'i fena halde kızdıracak ve olaya sebebiyet verenler Sultan'ın hışmına uğrayacaktır.

Kral Amalrik'ten habersiz şekilde Bakras Kalesine giden Giyom kalede yaşananlardan sonra Guy ile yüzleşmek zorunda kalır. Fakat yüzleşeceği tek kişi Guy olmayacaktır. Kudüs'e döndüğünde Kral tarafından Kudüs Krallığının parasını çalmakla suçlanacak ve ağır biçimde cezalandırılacaktır.

Bakras'tan çıktıktan sonra Selahaddin'le vedalaşan Balian vicdanı rahatlamış bir halde İbelin'e döner. Amacı ölen abisinin mezarını ziyaret etmek ve sonrasında Fransa'ya dönmektir fakat orada beklemediği bir manzara ile karşılaşır. Onu sevenler kendisinden kalmasını istese de Balian kararını değiştirmemekte direnecektir.

Selahaddin, yanında Şemse, Latif ve Halil ile Kahire'ye döner. Gidişteki amaçları hasıl olmuş olsa da döndüklerinde yaşayacakları olaylar hepsini özellikle de Selahaddin'i büyük bir girdabın içine sokacaktır. Bu girdaptan kurtulmak için Kadı Fazıl ile beraber çalışmaya başlayan Selahaddin hiç ummadığı kişilerle karşı karşıya gelecektir.

Kahire'de işler karışmışken Şemse annesini aramak için Kudüs'e giderek Kutsal Şehre, Selahaddin'in selamını iletebilecek mi? Bakras'ta yaşananlardan sonra Selahaddin, Sultan Nureddin'in öfkesinden kurtulabilecek mi? Kahire'de, Zengilere kurulan oyun nelere mâl olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 32. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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