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Haberler Dizi Haberleri Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 5. bölüm fragmanı izle full

Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 5. bölüm fragmanı izle full

Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan ilk bölümün ardından merak konusu oldu. O3 Yapım imzalı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İzleyiciler "Kalpazan yeni bölüm fragmanı, Kalpazan dizisi 5. bölüm fragmanı izle full" sorguları yaparken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:30
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Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 5. bölüm fragmanı izle full

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan izleyiciden tam not aldı. dizinin 5. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara devam ederken "Kalpazan 5. bölüm fragmanı izle, Kalpazan dizisi yeni bölüm fragmanı izle tek parça" sorgularının yanıtı haberimizde...

KALPAZAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Bayram Adem'e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram'ı reddeder. Bayram'ın adamları, Adem'i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar. Baygın haldeki adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır.

Bu sırada kartal, abisinin izini bulmaya çalışıyordur. Ayşe ise fizik tedaviler sonrası artık iyileşmiştir ve Kartal'ı araştırmaya başlar. Artık yürüyebilen Ayşe, Bulgary'nin de peşini bırakmayacaktır ve ona ulaşmak için Kartal'ı gizli takibe alarak hiç beklemediği bir bilgiye ulaşır.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
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