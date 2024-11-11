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Haberler Dizi Haberleri KALPAZAN 4. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

KALPAZAN 4. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 4. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 00:41
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KALPAZAN 4. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 4. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 4. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 4. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 4. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Bayram Adem'e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram'ı reddeder. Bayram'ın adamları, Adem'i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar. Baygın haldeki adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır.

Bu sırada kartal, abisinin izini bulmaya çalışıyordur. Ayşe ise fizik tedaviler sonrası artık iyileşmiştir ve Kartal'ı araştırmaya başlar. Artık yürüyebilen Ayşe, Bulgary'nin de peşini bırakmayacaktır ve ona ulaşmak için Kartal'ı gizli takibe alarak hiç beklemediği bir bilgiye ulaşır.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
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