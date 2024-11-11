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Haberler Dizi Haberleri 🎬 Kudüs Fatihi 33. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

🎬 Kudüs Fatihi 33. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 33. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 33. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 15:40
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🎬 Kudüs Fatihi 33. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 33. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Nureddin'in emriyle Bakras Kalesi'ni fethetmek için yola çıkan Yaruki ve Mevdud beklenmedik bir olayla karşılaşacaktır. Bu beklenmedik olay Sultan Nureddin'i fena halde kızdıracak ve olaya sebebiyet verenler Sultan'ın hışmına uğrayacaktır.

Kral Amalrik'ten habersiz şekilde Bakras Kalesine giden Giyom kalede yaşananlardan sonra Guy ile yüzleşmek zorunda kalır. Fakat yüzleşeceği tek kişi Guy olmayacaktır. Kudüs'e döndüğünde Kral tarafından Kudüs Krallığının parasını çalmakla suçlanacak ve ağır biçimde cezalandırılacaktır.

Bakras'tan çıktıktan sonra Selahaddin'le vedalaşan Balian vicdanı rahatlamış bir halde İbelin'e döner. Amacı ölen abisinin mezarını ziyaret etmek ve sonrasında Fransa'ya dönmektir fakat orada beklemediği bir manzara ile karşılaşır. Onu sevenler kendisinden kalmasını istese de Balian kararını değiştirmemekte direnecektir.

Selahaddin, yanında Şemse, Latif ve Halil ile Kahire'ye döner. Gidişteki amaçları hasıl olmuş olsa da döndüklerinde yaşayacakları olaylar hepsini özellikle de Selahaddin'i büyük bir girdabın içine sokacaktır. Bu girdaptan kurtulmak için Kadı Fazıl ile beraber çalışmaya başlayan Selahaddin hiç ummadığı kişilerle karşı karşıya gelecektir.

Kahire'de işler karışmışken Şemse annesini aramak için Kudüs'e giderek Kutsal Şehre, Selahaddin'in selamını iletebilecek mi? Bakras'ta yaşananlardan sonra Selahaddin, Sultan Nureddin'in öfkesinden kurtulabilecek mi? Kahire'de, Zengilere kurulan oyun nelere mâl olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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