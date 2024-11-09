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Haberler Dizi Haberleri YALAN 24. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

YALAN 24. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 24. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 24. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
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YALAN 24. BÖLÜM FRAGMANI | Yalan yeni bölüm fragmanı full Kanal D İZLE

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 24. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gerçeği öğrenen Duru, herkesten özellikle Berrin ve Melike'den hesap sorar. Geçmişin karanlık sırlarını öğrendikçe öfkesi giderek artan Duru tam anlamıyla kontrolden çıkmıştır. Melike, Duru'nun çırpınışlarını gördükçe yanlış zamanda gerçeği söylediği için kendisini suçlar. Hazal'ı da büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. İki kızı birden perişan olmuştur. Duru'nun başlattığı büyük hesaplaşma yeniden herkesin de birbirine girmesine neden olur. Bu süreçte Duru bir tek Tuna'ya güveneceğini düşünür. Oysa o da her şeyi önceden bildiğini Duru'dan saklamaktadır. Duru'nun gerçeği öğrenmeye ses kaydını dinleyerek başladığını düşünen Berrin, Yusuf ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve ipler ilk kez kopma noktasına gelir.

Zehra, Hazal'ın gerçek kimliğini öğrenirse yaşayacaklarından korkan Hülya ve Cengiz, tek kurtuluşu Yusuf Kaleli olarak görür. Hazal'ı evlilik için adım atmaya zorlarlar. Hazal'sa hala onlara bu işin bir oyun olduğunu söylemediğinden nasıl çevireceğini bilemez. Evlilik konusunda köşeye sıkışan Hazal, Yusuf'u ikna etmeye çalışırken, Yusuf onu büyük bir sürprizle karşılar. Kadir ise annesinin gerçeği öğrenmemesi için beklenmedik bir hamleyle Berrin'le anlaşır. Kadir'in adımından çok etkilenen Berrin; yeni bir yol haritası çizmeye hazırlanırken, tüm haklarını almak isteyen Duru onu şaşkına çevirir. Duru bu defa Berrin'in oyunlarına gelmemeye kararlıdır. Melike, Yaman'ın dosyalardan alınmasının üzüntüsünü yaşarken, Yaman da Melike'nin kızının kimliğinin peşine düşer. Ama esas beklenmedik ve herkesin hayatını değiştiren hamle Duru'dan gelir. Duru herkesten intikamını almaya kararlı olarak Yaman'a bir şikâyette bulunur. Şimdi herkes geçmişin hesabını vermek zorundadır.

YALAN 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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