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Haberler Dizi Haberleri YALAN 23. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

YALAN 23. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 23. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 23. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 23. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
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YALAN 23. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkacak. 23. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 23. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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YALAN 23. BÖLÜM ÖZETİ

Gerçeği öğrenen Duru, herkesten özellikle Berrin ve Melike'den hesap sorar. Geçmişin karanlık sırlarını öğrendikçe öfkesi giderek artan Duru tam anlamıyla kontrolden çıkmıştır. Melike, Duru'nun çırpınışlarını gördükçe yanlış zamanda gerçeği söylediği için kendisini suçlar. Hazal'ı da büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. İki kızı birden perişan olmuştur. Duru'nun başlattığı büyük hesaplaşma yeniden herkesin de birbirine girmesine neden olur. Bu süreçte Duru bir tek Tuna'ya güveneceğini düşünür. Oysa o da her şeyi önceden bildiğini Duru'dan saklamaktadır. Duru'nun gerçeği öğrenmeye ses kaydını dinleyerek başladığını düşünen Berrin, Yusuf ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve ipler ilk kez kopma noktasına gelir.

Zehra, Hazal'ın gerçek kimliğini öğrenirse yaşayacaklarından korkan Hülya ve Cengiz, tek kurtuluşu Yusuf Kaleli olarak görür. Hazal'ı evlilik için adım atmaya zorlarlar. Hazal'sa hala onlara bu işin bir oyun olduğunu söylemediğinden nasıl çevireceğini bilemez. Evlilik konusunda köşeye sıkışan Hazal, Yusuf'u ikna etmeye çalışırken, Yusuf onu büyük bir sürprizle karşılar. Kadir ise annesinin gerçeği öğrenmemesi için beklenmedik bir hamleyle Berrin'le anlaşır. Kadir'in adımından çok etkilenen Berrin; yeni bir yol haritası çizmeye hazırlanırken, tüm haklarını almak isteyen Duru onu şaşkına çevirir. Duru bu defa Berrin'in oyunlarına gelmemeye kararlıdır. Melike, Yaman'ın dosyalardan alınmasının üzüntüsünü yaşarken, Yaman da Melike'nin kızının kimliğinin peşine düşer. Ama esas beklenmedik ve herkesin hayatını değiştiren hamle Duru'dan gelir. Duru herkesten intikamını almaya kararlı olarak Yaman'a bir şikâyette bulunur. Şimdi herkes geçmişin hesabını vermek zorundadır.

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YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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