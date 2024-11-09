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Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI 153. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 153. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 153. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 16:00
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GÖNÜL DAĞI 153. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 153. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 153. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 153. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Selma bebeğinin cinsiyetini öğrenirler. Bizimkiler Selma'ya nasıl bir sürpriz yapacaktır?

Ramazan ikinci çocuk için Asuman'ı ikna etmeye çalışır. Ramazan nasıl bir plan izleyecektir?

Sedef, mesajlaştığı kişiyle kaçmaya karar verir. Taner ve Sefer, Sedef'i bulabilecekler midir?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 153. bölüm fragmanı izle

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