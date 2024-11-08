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Haberler Dizi Haberleri YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 82. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 82. bölümü 8 Kasım Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 82. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 01:07
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YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 82. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 82. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Ferit'in aynı çatı altındaki yaşantısı herkesi rahatsız etmeye başlarken, Ferit'e açıkça meydan okuyan Seyran verdiği kararın sonuçları ile yüzleşmekte zorlanır. Ferit için savaşmaktan çekinmeyen Diyar, sonunda Seyran ile yüzleşmeye karar verir. İfakat tıkır tıkır işlemekte olan planının keyfini sürmeye hazırlanırken, Betül'den gelen beklenmeyen bir hareket herkesi şaşırtır. Abidin ise bu sefer herkesin canını acıtmaya, onu ait olduğu yerden koparanları yerinden etmeye kararlıdır.

Abidin'in öfkesi Suna ve Seyran'ı karşı karşıya getirirken, iki kardeşten birinin fedakarlık yapması gerekecektir. Seyran'a karşı koymaya çalışan Ferit, büyük zorluk çekerken, Seyran ile olan çalkantılı ve tutkulu geçmişini hatırlamak, Diyar ile olan sakin ve rahat ilişkisinden bir kere daha emin olmasına sebep olur. Seyran, Ferit'e olan duyguları için artık daha da büyük engeller aşmak ve aşkı için savaşmak zorundadır.

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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