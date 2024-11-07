YALI ÇAPKINI 83. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 83. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Ferit'in aynı çatı altındaki yaşantısı herkesi rahatsız etmeye başlarken, Ferit'e açıkça meydan okuyan Seyran verdiği kararın sonuçları ile yüzleşmekte zorlanır. Ferit için savaşmaktan çekinmeyen Diyar, sonunda Seyran ile yüzleşmeye karar verir. İfakat tıkır tıkır işlemekte olan planının keyfini sürmeye hazırlanırken, Betül'den gelen beklenmeyen bir hareket herkesi şaşırtır. Abidin ise bu sefer herkesin canını acıtmaya, onu ait olduğu yerden koparanları yerinden etmeye kararlıdır.

Abidin'in öfkesi Suna ve Seyran'ı karşı karşıya getirirken, iki kardeşten birinin fedakarlık yapması gerekecektir. Seyran'a karşı koymaya çalışan Ferit, büyük zorluk çekerken, Seyran ile olan çalkantılı ve tutkulu geçmişini hatırlamak, Diyar ile olan sakin ve rahat ilişkisinden bir kere daha emin olmasına sebep olur. Seyran, Ferit'e olan duyguları için artık daha da büyük engeller aşmak ve aşkı için savaşmak zorundadır.

YALI ÇAPKINI 83. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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