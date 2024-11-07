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Haberler Dizi Haberleri Kara Ağaç Destanı 24. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bolüm izle

Kara Ağaç Destanı 24. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bolüm izle

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 24. bölüm izle aramaları hız kazanırken 24. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 20:57 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 21:10
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Kara Ağaç Destanı 24. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 24. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 24. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Parasını Ömer ve Alaz'a kaptıran Celal Ağa derin bir yara almıştır. Üstüne ödemeler de sıkıntıya girince mecburen toprak satmak zorunda kalır. Ömer ve Alaz'ın toprağı almasını istemeyen Celal Ağa, sürpriz bir isme satmaya karar verir. Bu isim daha bir hafta önce kızlarını yanına gönderdiği Cafer Ağa'dır. Bu haber konakta bomba etkisi yapar. Celal Ağa'nın Zeynep ve Sevim'in Cafer Ağa'ya gitmediklerini öğrenmesi an meselesidir.

Öte yandan Kara Ağaç'ta hasat bereketi şenliği için geri sayıma geçilmiştir. Hanımağa için önemli olan olan şenlik gününde Asiye ile Kumru karşı karşıya gelir. Köylünün nezdinde hangisi itibar görecektir? Aynı soru Sultan için de geçerlidir. Ömer, Celal Ağa'dan toprağı alıp bir ağalık iddiasıyla bu özel güne katılmak istemektedir. Fakat katılması demek aynı zamanda Gülnaz'ı da hanım ağası olarak ilan etmesi demektir. Ömer bir karar vermeye çalışırken, Sultan da son hamlesini yapar.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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