Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 33. bölüm izle tek parça

Geceyi Bora'nın misafir odasında geçiren Ayça, istediğini elde edememenin hayal kırıklığını yaşıyordur. Ancak çalışmak için Bora'nın yalısına gelen Karsu'ya geceyi Bora'yla geçirmiş izlenimi verir. Hasan, eski aşkı Zehra'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırır. Gerçeği Filiz'den saklamaya çalışırken Zehra, Hasan ile yalnız konuşmak ister ve konuşmaları Filiz'in yanlarına gelmesiyle bölünür.