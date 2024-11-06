Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 33. bölüm izle tek parça

SANDIK KOKUSU 33. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 33. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 6 Kasım Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU 33. BÖLÜM ÖZETİ
Rahim'in nefesini ensesinde hisseden Reha, imza için Karsu'yu ikna etmeye çalışır. Çabaları sonuçsuz kalınca evi zararına satmaya karar verir. Son yaptığından sonra Filiz'e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri eder. Memleketten misafir getirecektir. Filiz, sürpriz misafirin Hasan'ın eski aşkı olduğundan habersizdir.
Geceyi Bora'nın misafir odasında geçiren Ayça, istediğini elde edememenin hayal kırıklığını yaşıyordur. Ancak çalışmak için Bora'nın yalısına gelen Karsu'ya geceyi Bora'yla geçirmiş izlenimi verir. Hasan, eski aşkı Zehra'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırır. Gerçeği Filiz'den saklamaya çalışırken Zehra, Hasan ile yalnız konuşmak ister ve konuşmaları Filiz'in yanlarına gelmesiyle bölünür.
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SANDIK KOKUSU OYUNCULARI
- Demet Akbağ
- Özge Özpirinçci
- Metin Akdülger
- Necip Memili
- Levent Can
- Mina Akdin
- Ergun Kuyucu
- Kayhan Açıkgöz