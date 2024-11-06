Sandık Kokusu 34. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 34. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rahim'in nefesini ensesinde hisseden Reha, imza için Karsu'yu ikna etmeye çalışır. Çabaları sonuçsuz kalınca evi zararına satmaya karar verir. Son yaptığından sonra Filiz'e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri eder. Memleketten misafir getirecektir. Filiz, sürpriz misafirin Hasan'ın eski aşkı olduğundan habersizdir.

Geceyi Bora'nın misafir odasında geçiren Ayça, istediğini elde edememenin hayal kırıklığını yaşıyordur. Ancak çalışmak için Bora'nın yalısına gelen Karsu'ya geceyi Bora'yla geçirmiş izlenimi verir. Hasan, eski aşkı Zehra'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırır. Gerçeği Filiz'den saklamaya çalışırken Zehra, Hasan ile yalnız konuşmak ister ve konuşmaları Filiz'in yanlarına gelmesiyle bölünür.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI