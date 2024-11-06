KURULUŞ OSMAN 170. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 170. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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👉KURULUŞ OSMAN 170. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey, Karesi Bey'in Lucas'ın Karadin'i almasına mani olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Karadin Kalesi'ni Karesi Bey'e hediye eder. Bu durum Osman Bey'in beyleri arasında nasıl yankılanacaktır. Osman Bey, Karesi Bey ile ittifak yapmamış olsalar da birlikte ticaret yapabileceklerini söyler. Karesi'nin bu ticaretteki gizli emeli nedir? Karesi Bey ve Osman Bey arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? Osman Bey, Karesi Bey'e karşı nasıl bir strateji sergileyecektir?

Söğüt'teki Rum İsyanı gittikçe şiddetlenir. Osman Bey ahalisinin huzuru için kan akıtmaktan geri durmayacaktır! İsyanı bitirmek için onu fitilleyeni yok edecektir! Osman Bey isyanın başını çeken Arcadeus'u gafil avlamak için nasıl bir plan yapacaktır? Söğüt'teki isyanı sonlandırabilecek midir?

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia yıllar sonra geri dönmüştür! Lucas'la birlik olacaklardır. Sofia intikam yeminleri eder; Osman Bey'e ait ne varsa yok edeceğini söyler. Sofia, Baysungur'a ölümcül bir darbe vurur! Baysungur kanlar içinde Osman Bey'in yanına gider! Baysungur kurtulabilecek midir? Osman Bey, Alp'i Baysungur'un intikmını almak için ne yapacaktır?

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👉KURULUŞ OSMAN 170. BÖLÜM FRAGMANI İZLE