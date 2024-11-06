  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri KURULUŞ OSMAN 170. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

KURULUŞ OSMAN 170. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 170. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 20:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 20:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KURULUŞ OSMAN 170. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 170. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 170. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey, Karesi Bey'in Lucas'ın Karadin'i almasına mani olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Karadin Kalesi'ni Karesi Bey'e hediye eder. Bu durum Osman Bey'in beyleri arasında nasıl yankılanacaktır. Osman Bey, Karesi Bey ile ittifak yapmamış olsalar da birlikte ticaret yapabileceklerini söyler. Karesi'nin bu ticaretteki gizli emeli nedir? Karesi Bey ve Osman Bey arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? Osman Bey, Karesi Bey'e karşı nasıl bir strateji sergileyecektir?

Söğüt'teki Rum İsyanı gittikçe şiddetlenir. Osman Bey ahalisinin huzuru için kan akıtmaktan geri durmayacaktır! İsyanı bitirmek için onu fitilleyeni yok edecektir! Osman Bey isyanın başını çeken Arcadeus'u gafil avlamak için nasıl bir plan yapacaktır? Söğüt'teki isyanı sonlandırabilecek midir?

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia yıllar sonra geri dönmüştür! Lucas'la birlik olacaklardır. Sofia intikam yeminleri eder; Osman Bey'e ait ne varsa yok edeceğini söyler. Sofia, Baysungur'a ölümcül bir darbe vurur! Baysungur kanlar içinde Osman Bey'in yanına gider! Baysungur kurtulabilecek midir? Osman Bey, Alp'i Baysungur'un intikmını almak için ne yapacaktır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 170. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

"F.Bahçe'nin canlarını nasıl acıtacağımızı biliyoruz!"
Beşiktaş Dolmabahçe'de kazandı!
DİĞER
Ünlü manken komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi! Köpek gezdirme kavgası mahkemede bitti!
"Erdoğan'ı devirme" hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden'ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
Beşiktaş tribünlerinden Filistin'e destek!
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joao Mario’ya ıslıklı tepki! Joao Mario’ya ıslıklı tepki! 20:14
"F.Bahçe'nin canlarını nasıl acıtacağımızı biliyoruz!" "F.Bahçe'nin canlarını nasıl acıtacağımızı biliyoruz!" 20:07
Eczacıbaşı galibiyetle başladı Eczacıbaşı galibiyetle başladı 19:19
Zeki Murat Göle: Mourinho'nun yokluğunda... Zeki Murat Göle: Mourinho'nun yokluğunda... 18:55
Karadağ maçının stadı değişti Karadağ maçının stadı değişti 18:45
Beşiktaş tribünlerinden Filistin'e destek! Beşiktaş tribünlerinden Filistin'e destek! 18:38
Daha Eski
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 18:17
Beşiktaş Dolmabahçe'de kazandı! Beşiktaş Dolmabahçe'de kazandı! 18:02
"4 maçta 6 puan" "4 maçta 6 puan" 17:58
A Milli Takımımıza yeni kan! A Milli Takımımıza yeni kan! 17:49
Beşiktaş - Malmö | İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Malmö | İlk 11'ler belli oldu! 16:53
G.Saraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor G.Saraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor 16:49