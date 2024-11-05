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Mehmed: Fetihler Sultanı 23. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 23. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 20:50 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 21:10
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Mehmed: Fetihler Sultanı 23. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 22. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 22. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 23. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed büyük kuşatmaya adım adım adım yaklaşır. Aşılmaz surları aşmak ve girilemeyen Haliç'e girmek ister. Bunun için en güvendiği adamlarına vereceği tarihin sorumluluğunun ağır yükü ne olacaktır? Bu kuşatma yolculuğunda bir süre olamayacağı, belki de geri dönemeyeceği ihtimaline karşı tahtına kimi bırakacaktır?

Yaralı olan Hamza'dan boşalan Rumeli Beylerbeyliği'ne Sultan Mehmed kimi getirecek? Çandarlı Halil Paşa ve Zağanos Paşa'nın bu konudaki tasarrufları ne olacaktır? Rumeli Beylerbeyi Hamza' görevine dönene kadarki sürede Saltuk ve Bali'yi bekleyen önemli görev ne olacak?

Harem'de ise Beyazıd'ın Manisa'ya yolculuğunda yaşanacak sürpriz ne olacak?

Konstantinos Türklere karşı kullanacağı büyük silahı olacak grejuva ateşi yapımında başarıya ulaşacak mı? Konstantinapolis'te Türk casusların olduğunu düşünen ve birer birer ortaya çıkaran Giustiniani Mustafa'ya karşı olan şüphelerinde haklı çıkacak mı? Kardinal İsodor'un ölümünden sorumlu tuttuğu Notaras'a karşı ne yapacak, İmparator bu olay karşısında nasıl bir verecek?

Demetrios ise Hamza'ya karşı nasıl bir plan kuracak? Giustiniani ile grejuva sırrını bilenlerin şehre getirilmesi görevinde onları bekleyen sürprizler ne olacaktır?

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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