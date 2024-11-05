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Mehmed: Fetihler Sultanı 22. BÖLÜM FULL İZLE | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 22. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 22. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 16:00
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Mehmed: Fetihler Sultanı 22. BÖLÜM FULL İZLE | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 22. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 22. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Mehmed büyük kuşatmaya adım adım adım yaklaşır. Aşılmaz surları aşmak ve girilemeyen Haliç'e girmek ister. Bunun için en güvendiği adamlarına vereceği tarihin sorumluluğunun ağır yükü ne olacaktır? Bu kuşatma yolculuğunda bir süre olamayacağı, belki de geri dönemeyeceği ihtimaline karşı tahtına kimi bırakacaktır?

Yaralı olan Hamza'dan boşalan Rumeli Beylerbeyliği'ne Sultan Mehmed kimi getirecek? Çandarlı Halil Paşa ve Zağanos Paşa'nın bu konudaki tasarrufları ne olacaktır? Rumeli Beylerbeyi Hamza' görevine dönene kadarki sürede Saltuk ve Bali'yi bekleyen önemli görev ne olacak?

Harem'de ise Beyazıd'ın Manisa'ya yolculuğunda yaşanacak sürpriz ne olacak?

Konstantinos Türklere karşı kullanacağı büyük silahı olacak grejuva ateşi yapımında başarıya ulaşacak mı? Konstantinapolis'te Türk casusların olduğunu düşünen ve birer birer ortaya çıkaran Giustiniani Mustafa'ya karşı olan şüphelerinde haklı çıkacak mı? Kardinal İsodor'un ölümünden sorumlu tuttuğu Notaras'a karşı ne yapacak, İmparator bu olay karşısında nasıl bir verecek?

Demetrios ise Hamza'ya karşı nasıl bir plan kuracak? Giustiniani ile grejuva sırrını bilenlerin şehre getirilmesi görevinde onları bekleyen sürprizler ne olacaktır?

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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