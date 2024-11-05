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Bahar 23. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 23. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 16:00
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Bahar 23. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 23. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 23. BÖLÜM ÖZETİ

Timur, Umay'ın velayetini almak için dava açarak Bahar'ı anneliğinden vurmaya çalışır. Köşeye sıkışan Bahar'a ihtiyaç duyduğu destek sürpriz bir şekilde gelir.

Timur karşısında dimdik durmaya çalışan Bahar, hastanede Efsun'un da karıştığı bir olay yüzünden sarsılır.

Evren ve Timur arasında kıyasıya devam eden başhekimlik yarışı herkesi hayrete düşürecek şekilde sonuçlanır.

Kalbinin sesine bir kez daha kulak vermeye karar veren Bahar, düğün detaylarını konuşmak için Efsun'a davet edilir. Ancak Bahar'ı Efsun'un kapısında da bir sürpriz beklemektedir.

BAHAR 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya
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