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KUDÜS FATİHİ 31. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 4 Kasım Pazartesi günü 31. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 31. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 31. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 01:00
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KUDÜS FATİHİ 31. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 31. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 4 Kasım Pazartesi günü yayımlanan 31. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 31. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Nureddin, Mısır'da kurulan tertibin bedelini Kral Amalrik'e ödetmeye kararlıdır. Yaruki'nin Tapınakçılar'ın en önemli üslerinden Bakras Kalesi'ni ele geçirme önerisi aklına yatar ve sefer emri verir: Yaruki ve Mevdud Bakras yolundadır.

Balian, Giyom sayesinde Hugh'un son dileğini öğrenerek tehlikeli bir göreve atılır. Bakras'taki bu görev Selahaddin'le Balian'ın yolunu tekrar kesiştirir. İbelinli Müslümanların hakkını teslim etme telâşıyla çıkılan bu yolda Hekim Latif ve Halil'in dışında birine daha ihtiyaçları vardır. Bu kişi Kadı Fazıl sayesinde özgürlüğüne kavuşan Şemse'den başkası değildir.

Selahaddin'i tuzağa çeken kiralık katil kendi ipinde boğulunca Mila, kimliğini gizleyerek bizzat çarşının göbeğine yerleşecek ve intikam planlarını tıkır tıkır işletecektir.

Zengi desteğiyle vezirlik koltuğuna yeniden kurulan Şaver ise Cevher'i yanına alarak ayak oyunlarını sürdürecektir.

İktidar hırsıyla yanıp tutuşan namlı şövalye Guy ve Kudüs Haçlı Krallığı'nın yürüttüğü politikaların gizli mimarı William el ele vererek İbelin kontluğu için planlarını devreye sokar. Chatillon Kral Amalrik'in emriyle zindandan çıkarılır. Sınır tanımayan acımasızlığı sonucu kendi tebaasınca mahkûm edilen insandan azma bu canavarı -Chatillon'u- hürriyetine kavuşturmanın bedelini kimler nasıl ödeyecektir?

Peki Tapınakçıların kalbi Bakras, Yaruki ve Mevdud'un taşıdığı Nureddin Zengi'nin emrine mi yoksa Balian ve Selahaddin'in ortaklaşa üstlendiği Hugh'un son dileğine mi boyun eğecektir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 31. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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