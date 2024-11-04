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KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 3. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 01:11
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KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 3. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 3. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 3. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 3. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Mesut'un kazayla ölümü Adem'i sarsar. Sıradan bir adamken şimdi de katile dönüşmüştür. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını düşünür. Gerçekler ortaya çıkarsa ailesini tamamen kaybedeceğini çok iyi bilir. Korkuları ve kaygıları tetiklenince, ailesinin kendisinden nefret etmemesi için bir karar verecektir. Canan olan bitene anlam veremezken işler iyice arap saçına döner. Kartal ise çarptığı polis memuru Ayşe'ye vicdanen yakınlaşırken Ayşe'nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması dengeleri bozacaktır. İki kardeş Mesut yüzünden başka bir belaya sürüklenirken, şeytanla bir kere anlaşıp bin kere bozulamayacağını öğreneceklerdir.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
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