KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 3. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 3. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 3. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 3. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Mesut'un kazayla ölümü Adem'i sarsar. Sıradan bir adamken şimdi de katile dönüşmüştür. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını düşünür. Gerçekler ortaya çıkarsa ailesini tamamen kaybedeceğini çok iyi bilir. Korkuları ve kaygıları tetiklenince, ailesinin kendisinden nefret etmemesi için bir karar verecektir. Canan olan bitene anlam veremezken işler iyice arap saçına döner. Kartal ise çarptığı polis memuru Ayşe'ye vicdanen yakınlaşırken Ayşe'nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması dengeleri bozacaktır. İki kardeş Mesut yüzünden başka bir belaya sürüklenirken, şeytanla bir kere anlaşıp bin kere bozulamayacağını öğreneceklerdir.

KALPAZAN OYUNCULARI