  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLE FULL İZLE | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 3. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLE FULL İZLE | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 3. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 3. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 3. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 3. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Mesut'un kazayla ölümü Adem'i sarsar. Sıradan bir adamken şimdi de katile dönüşmüştür. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını düşünür. Gerçekler ortaya çıkarsa ailesini tamamen kaybedeceğini çok iyi bilir. Korkuları ve kaygıları tetiklenince, ailesinin kendisinden nefret etmemesi için bir karar verecektir. Canan olan bitene anlam veremezken işler iyice arap saçına döner. Kartal ise çarptığı polis memuru Ayşe'ye vicdanen yakınlaşırken Ayşe'nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması dengeleri bozacaktır. İki kardeş Mesut yüzünden başka bir belaya sürüklenirken, şeytanla bir kere anlaşıp bin kere bozulamayacağını öğreneceklerdir.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk
F.Bahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim!
G.Saray'a 60 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Osimhen'i bile geçer
DİĞER
Kuruluş Osman ​heyecan dolu bölümüyle yine nefes kesti!
Başkan Erdoğan'dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor!
TFF'den derbi sonrası flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı 15:41
G.Saray'da Tottenham mesaisi! G.Saray'da Tottenham mesaisi! 15:36
TFF'den derbi sonrası flaş karar! TFF'den derbi sonrası flaş karar! 13:38
Mourinho paylaşımlarına devam ediyor! Mourinho paylaşımlarına devam ediyor! 13:23
Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı! Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı! 12:20
Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman? 11:44
Daha Eski
Real Madrid - Milan maçı ne zaman? Real Madrid - Milan maçı ne zaman? 11:41
Lille - Juventus maçı ne zaman? Lille - Juventus maçı ne zaman? 11:39
Liverpool - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Liverpool - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:37
Celtic - Leipzig maçı ne zaman? Celtic - Leipzig maçı ne zaman? 11:34
F.Bahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! F.Bahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! 11:32
B. Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman? B. Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman? 11:07