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🎬 Kudüs Fatihi 32. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 32. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 32. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 14:20
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🎬 Kudüs Fatihi 32. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 32. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 32. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Nureddin, Mısır'da kurulan tertibin bedelini Kral Amalrik'e ödetmeye kararlıdır. Yaruki'nin Tapınakçılar'ın en önemli üslerinden Bakras Kalesi'ni ele geçirme önerisi aklına yatar ve sefer emri verir: Yaruki ve Mevdud Bakras yolundadır.

Balian, Giyom sayesinde Hugh'un son dileğini öğrenerek tehlikeli bir göreve atılır. Bakras'taki bu görev Selahaddin'le Balian'ın yolunu tekrar kesiştirir. İbelinli Müslümanların hakkını teslim etme telâşıyla çıkılan bu yolda Hekim Latif ve Halil'in dışında birine daha ihtiyaçları vardır. Bu kişi Kadı Fazıl sayesinde özgürlüğüne kavuşan Şemse'den başkası değildir.

Selahaddin'i tuzağa çeken kiralık katil kendi ipinde boğulunca Mila, kimliğini gizleyerek bizzat çarşının göbeğine yerleşecek ve intikam planlarını tıkır tıkır işletecektir.

Zengi desteğiyle vezirlik koltuğuna yeniden kurulan Şaver ise Cevher'i yanına alarak ayak oyunlarını sürdürecektir.

İktidar hırsıyla yanıp tutuşan namlı şövalye Guy ve Kudüs Haçlı Krallığı'nın yürüttüğü politikaların gizli mimarı William el ele vererek İbelin kontluğu için planlarını devreye sokar. Chatillon Kral Amalrik'in emriyle zindandan çıkarılır. Sınır tanımayan acımasızlığı sonucu kendi tebaasınca mahkûm edilen insandan azma bu canavarı -Chatillon'u- hürriyetine kavuşturmanın bedelini kimler nasıl ödeyecektir?

Peki Tapınakçıların kalbi Bakras, Yaruki ve Mevdud'un taşıdığı Nureddin Zengi'nin emrine mi yoksa Balian ve Selahaddin'in ortaklaşa üstlendiği Hugh'un son dileğine mi boyun eğecektir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 32. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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