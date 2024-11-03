YALAN 22. BÖLÜM FULL İZLE | Yalan yeni bölüm tek parça HD izle

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkacak. 22. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 22. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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YALAN 22. BÖLÜM ÖZETİ

Duru evlatlık olduğunu söyleyen Nurten'den gerçekleri öğrenmeye çalışırken gelen bakıcısı olayı bambaşka bir yöne çeker. Ama Duru bu sefer ipin ucunu bırakmaz ve Berrin'i köşeye sıkıştırır. Berrin ise Duru'yu bu yoldan çevirmek için bambaşka bir plan kurar ve Duru'ya şirkette beklemediği bir sürpriz hazırlar. Bu arada annesini kaybetme korkusuyla perişan olan Melike'nin yardımına yine Kadir koşarken, Hülya'nın annesine yaptıkları ortaya dökülür. Yaşanan ortak acılar bir kez daha Kadir ve Melike'nin yakınlaşmasına sebep olurken, Yaman Melike'nin kendisinden neden uzaklaştığını anlamak derdindedir. Yaman ve Kadir restleşirken, Yaman'ın itibarını zedeleyen son bir hareketle ikili arasında gerçek bir fırtına kopar.

Diğer yandan Hülya ve Cengiz'in Berrin'le olan ilişkisini öğrenmesi nedeniyle köşeye sıkışan Yusuf, onlara en beklemedikleri kozu vererek büyük bir oyun başlatır. Bu oyundan haberi olmayan Hazal, Yusuf'un Zehra karşısında söyledikleriyle neye uğradığını şaşırır. Evlilik oyunuyla herkesi parmağında oynatan Yusuf'un, Berrin de dahil kimseye söylemediği esas planı işlemeye başlar. Yusuf'un suç dünyasındaki karanlık işlerinden kimsenin haberi yoktur. Duru markasının hazırlıkları Melike ve Duru'yu bir adım daha yaklaştırırken, hırslarına yenik düşen Berrin, defile gününde büyük bir hata yapar. Yıkıma uğrayan Duru'yu ayağa kaldırmaya çalışan Melike, sonunda dayanamaz. Belki de Duru'nun her şeyi öğrenme vakti gelmiştir.

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