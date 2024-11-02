GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 152. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 152. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 152. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selma uykusuzluk çekmeye başlar. Bu durumu Taner'den gizlemeye çalışır. Taner ve amcaoğulları Selma'nın bu sorununu çözmek için neler yapacaktır?

Ciritçi Abdullah İrfan'ı yolculuğa çıkarır. Yolculuk sırasında neler yaşayacaklardır?

Kenan, meslek hayatında yeni bir döneme girer. Köyleri gezerek insanlara yardımcı olmaya başlar. Kenan ve Veysel bu köylerden birinde neyle karşılaşacaktır?

Erkan ve Filiz'in sözü vardır. Söz sırasında neler yaşanacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 152. bölüm fragmanı izle