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Haberler Dizi Haberleri

Kara Ağaç Destanı 24. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 23. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 24. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 00:01
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Kara Ağaç Destanı 24. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 24. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KARA AĞAÇ DESTANI 24. bölüm fragmanı izle

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Celal Ağa'yla yüzleşen Ömer, gizlenmeye devam eder. Teslim olmadan önce Celal Ağa'nın herkesten gizli yürüttüğü işi bozmaya kararlıdır.

Celal Ağa ise kendisini mezara koyan Ömer'den hesap sormak istemektedir. Ömer'e yardım eden herkese bedel ödetmeye başlar. Bundan en çok zarar gören ise Asiye ve kızları olur. Sultan ailesini korumak için Ömer'i bulmak zorundadır.

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