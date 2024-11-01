  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Kara Ağaç Destanı 23. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bolüm izle

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 23. bölüm izle aramaları hız kazanırken 23. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 00:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kara Ağaç Destanı 23. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 23. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 23. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Celal Ağa'yla yüzleşen Ömer, gizlenmeye devam eder. Teslim olmadan önce Celal Ağa'nın herkesten gizli yürüttüğü işi bozmaya kararlıdır.

Celal Ağa ise kendisini mezara koyan Ömer'den hesap sormak istemektedir. Ömer'e yardım eden herkese bedel ödetmeye başlar. Bundan en çok zarar gören ise Asiye ve kızları olur. Sultan ailesini korumak için Ömer'i bulmak zorundadır.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

REKLAM - TOD
Osimhen için gündemi sarsacak iddia!
DİĞER
ATV’nin yeni dizisi "Can Borcu" yürekleri titretecek!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır!
F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı!
F.Bahçe'den ocak bombası! Camiayı ayağa kaldıracak transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:12
Bolu Ümraniye'ye geçit vermedi Bolu Ümraniye'ye geçit vermedi 21:59
Yıldırım F.Bahçe maçını izlemeye geldi! Yıldırım F.Bahçe maçını izlemeye geldi! 21:10
Aziz Yıldırım F.Bahçe maçını izledi! Aziz Yıldırım F.Bahçe maçını izledi! 20:55
G.Saray'da Tottenham hazırlıkları G.Saray'da Tottenham hazırlıkları 20:21
F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! 19:51
Daha Eski
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 19:13
G.Saray'a büyük şok! Geri gönderdiler... G.Saray'a büyük şok! Geri gönderdiler... 19:10
Beşiktaş K.Paşa'ya hazır! Beşiktaş K.Paşa'ya hazır! 18:44
Barça'dan Kenan Yıldız hamlesi! Barça'dan Kenan Yıldız hamlesi! 18:40
F.Bahçe rahat kazandı! F.Bahçe rahat kazandı! 18:25
Ataman'a Panathinaikos'tan izin! Ataman'a Panathinaikos'tan izin! 18:08