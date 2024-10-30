  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 32. bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 32. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 32. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 01:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm full izle | Sandık Kokusu 32. bölüm izle tek parça

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 32. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 30 Ekim Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin'in kızı Nilüfer'in yardımıyla Irmak'ın tutulduğu yeri öğrenirler. Irmak kurtarılırken, Tekin polisler tarafından tutuklanır. Mafya ile başı belada olan Reha, canından endişe etmeye başlar. Rahim'in bedel olarak bir milyon dolar istemesiyle daha da sıkışır. Kıvanç herkesle birlikte Bora'yı da kulübüne davet eder. Sarhoş bir adamın Karsu'yu rahatsız etmesiyle birlikte gecenin sonu karakolda biter.

Site görevlisi Ekrem'i Albay zanneden Gülnaz, Türkan aracılığıyla bir görüşme ayarlar. Ancak karşısında yaşlı, gerçek Albay'ı görünce neye uğradığını şaşırır. Ekrem mevzusunu öğrenen Filiz, Gülnaz'ı Hasan'a söylemekle tehdit eder. Ancak Gülnaz her şeyi Hasan'a itiraf ederek Filiz'i şaşırtır. Çıkmak için Bora'nın aramasını bekleyen Ayça, Bora'nın Karsu'yu almaya geldiğini görünce şok olur. İlk defa yenildiğini hissederken Karsu'ya iyice bilenecektir.

SANDIK KOKUSU 32. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

Kardeşi açıkladı! İşte Torreira'nın emekli olacağı takım
Osayi-Samuel iddialara nokta koydu!
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak
CHP/DEM'li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
İşte Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi!
G.Saray'da beğenilmemişti! Ara transferde F.Bahçe'ye geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... 01:18
Tottenham, City'i sahasında eledi! Tottenham, City'i sahasında eledi! 01:14
Juve evinde Parma'ya takıldı Juve evinde Parma'ya takıldı 01:07
Arsenal rahat turladı! Arsenal rahat turladı! 01:06
Chelsea'ye Lig Kupası'nda Newcastle şoku! Chelsea'ye Lig Kupası'nda Newcastle şoku! 01:01
Inter, 10 kişilik Empoli'yi rahat geçti Inter, 10 kişilik Empoli'yi rahat geçti 01:00
Daha Eski
ManU sahasında farklı turladı! ManU sahasında farklı turladı! 00:59
Ferdi'li Brighton Liverpool'a elendi! Ferdi'li Brighton Liverpool'a elendi! 00:52
Bursa sonunu getiremedi! Bursa sonunu getiremedi! 00:31
TOFAŞ deplasmanda rakibini devirdi! TOFAŞ deplasmanda rakibini devirdi! 00:29
Karşıyaka Rodos'ta galip! Karşıyaka Rodos'ta galip! 00:25
G.Saray grupta ilk mağlubiyetini aldı! G.Saray grupta ilk mağlubiyetini aldı! 00:21