Sandık Kokusu 33. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 33. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvanç, Karsu ve Mert, Tekin'in kızı Nilüfer'in yardımıyla Irmak'ın tutulduğu yeri öğrenirler. Irmak kurtarılırken, Tekin polisler tarafından tutuklanır. Mafya ile başı belada olan Reha, canından endişe etmeye başlar. Rahim'in bedel olarak bir milyon dolar istemesiyle daha da sıkışır. Kıvanç herkesle birlikte Bora'yı da kulübüne davet eder. Sarhoş bir adamın Karsu'yu rahatsız etmesiyle birlikte gecenin sonu karakolda biter.

Site görevlisi Ekrem'i Albay zanneden Gülnaz, Türkan aracılığıyla bir görüşme ayarlar. Ancak karşısında yaşlı, gerçek Albay'ı görünce neye uğradığını şaşırır. Ekrem mevzusunu öğrenen Filiz, Gülnaz'ı Hasan'a söylemekle tehdit eder. Ancak Gülnaz her şeyi Hasan'a itiraf ederek Filiz'i şaşırtır. Çıkmak için Bora'nın aramasını bekleyen Ayça, Bora'nın Karsu'yu almaya geldiğini görünce şok olur. İlk defa yenildiğini hissederken Karsu'ya iyice bilenecektir.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI