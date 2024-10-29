Mehmed: Fetihler Sultanı 22. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 21. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 22. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 22. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarihin en büyük meşveretinde Sultan Mehmed'e zehirli kaftanı giydirmek isteyen Teke Sancak Bey'i İsmail'in ve işin sorumlularına verilen hüküm sultan nezdinde ne olacaktır? Zağanos meşverette yer almaz iken Sultan Mehmed'e zehirli kaftan giydirilecekken bunun bir suikast girişimi olduğunu ortaya çıkaran Zağanos'a Sultan iade-i itibar edilecek mi?

Öte yandan Zağanos'un Sultan'a sormadan Hamza, Bali Beyi ve akıncıları Mora'ya gönderen ve Demetiros'un çocuğunun ölümüne sebep olmasından sonra divandaki görevine son verilen Zağanos Paşa ile Çandarlı Paşa'nın arasındaki hesaplaşma nasıl bir boyut kazanacak?

Tüm bunlar yaşanırken Osmanlı yeniçerilerinin Haliç'te yaşanan kıyımı Sultan Mehmet öğrenince buna karşılık nasıl bir hamle yapacak? Bu yaşananalar divanda ve orduda nasıl bir motivasyona dönüşecek? Bu durum büyük fetih öncesi büyük kuşatmayı nasıl etkileyecek?

Namlı kafir Guistiniani'nin Lorenzo üzerinden planı ne olacak? Bu plan hakkında Konstantinos'a bilgi verecek mi? Bizans'ın içinde casusların olduğunu iddia eden ve güçlü delillerinin olduğuna inanan Guistiniani peşinde olduğu casusları ortaya çıkarabilecek mi?

Bütün gelişmeler arasında büyük hesaplaşmaların kilit aktörleri olan; Lomellino, Minotto, Lorenzo'yu nasıl bir gelişmeler bekliyor.