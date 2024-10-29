Mehmed: Fetihler Sultanı 21. BÖLÜM İZLE FULL | TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitleyecek. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 21. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 21. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Tarihin en büyük meşveretinde Sultan Mehmed'e zehirli kaftanı giydirmek isteyen Teke Sancak Bey'i İsmail'in ve işin sorumlularına verilen hüküm sultan nezdinde ne olacaktır? Zağanos meşverette yer almaz iken Sultan Mehmed'e zehirli kaftan giydirilecekken bunun bir suikast girişimi olduğunu ortaya çıkaran Zağanos'a Sultan iade-i itibar edilecek mi?

Öte yandan Zağanos'un Sultan'a sormadan Hamza, Bali Beyi ve akıncıları Mora'ya gönderen ve Demetiros'un çocuğunun ölümüne sebep olmasından sonra divandaki görevine son verilen Zağanos Paşa ile Çandarlı Paşa'nın arasındaki hesaplaşma nasıl bir boyut kazanacak?

Tüm bunlar yaşanırken Osmanlı yeniçerilerinin Haliç'te yaşanan kıyımı Sultan Mehmet öğrenince buna karşılık nasıl bir hamle yapacak? Bu yaşananalar divanda ve orduda nasıl bir motivasyona dönüşecek? Bu durum büyük fetih öncesi büyük kuşatmayı nasıl etkileyecek?

Namlı kafir Guistiniani'nin Lorenzo üzerinden planı ne olacak? Bu plan hakkında Konstantinos'a bilgi verecek mi? Bizans'ın içinde casusların olduğunu iddia eden ve güçlü delillerinin olduğuna inanan Guistiniani peşinde olduğu casusları ortaya çıkarabilecek mi?

Bütün gelişmeler arasında büyük hesaplaşmaların kilit aktörleri olan; Lomellino, Minotto, Lorenzo'yu nasıl bir gelişmeler bekliyor.